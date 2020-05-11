Остановили Гитлера 75 лет назад, кто остановит Ангелу Меркель? - политический скандал в Европе

Полностью запись посла Мальты в Финляндии Майкла Заммита Табона, опубликованная в воскресенье в социальных сетях, гласила: "75 лет назад мы остановили Гитлера. Кто остановит Ангелу Меркель? Ей удалось осуществить мечту Гитлера! Контролировать Европу!".

Министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло приказал послу удалить запись. Однако в СМИ разгорелся скандал.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на The Times of Malta.

Вчера вечером Табона подал в отставку, которая, по мнению мальтийских СМИ, будет принята. Сегодня министерство иностранных дел Мальты также направит официальные извинения в министерство иностранных дел Германии.

Майкл Заммит Табона является владельцем нескольких отелей и ресторанов на Мальте. Табона не имеет политического опыта и получил должность посла в качестве политического кандидата - он просто финансово поддержал нынешнюю правящую партию перед последними выборами.

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