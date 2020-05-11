15:04 11.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244663:labazovych

Остановили Гитлера 75 лет назад, кто остановит Ангелу Меркель? - политический скандал в Европе

"Остановили Гитлера 75 лет назад. Кто остановит Ангелу Меркель?" - написал в Facebook и Twitter мальтийский посол в Финляндии. Его начальник сегодня извинится перед немцами от имени мальтийского министерства иностранных дел.

Остановили Гитлера 75 лет назад, кто остановит Ангелу Меркель? - политический скандал в Европе

Полностью запись посла Мальты в Финляндии Майкла Заммита Табона, опубликованная в воскресенье в социальных сетях, гласила: "75 лет назад мы остановили Гитлера. Кто остановит Ангелу Меркель? Ей удалось осуществить мечту Гитлера! Контролировать Европу!".

Министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло приказал послу удалить запись. Однако в СМИ разгорелся скандал.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на The Times of Malta.

Вчера вечером Табона подал в отставку, которая, по мнению мальтийских СМИ, будет принята. Сегодня министерство иностранных дел Мальты также направит официальные извинения в министерство иностранных дел Германии.

Майкл Заммит Табона является владельцем нескольких отелей и ресторанов на Мальте. Табона не имеет политического опыта и получил должность посла в качестве политического кандидата - он просто финансово поддержал нынешнюю правящую партию перед последними выборами.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада Украины соберется на заседание 13 мая.


Поделиться

Читайте также:
 
Коронавирус никуда не делся, нужно соблюдать правила - Геращенко Когда снова состоится заседание Верховной Рады: стало известно, за что будут голосовать Еще один топовый чемпионат назвал дату возобновления: уже скоро В Украине точно будет вторая волна коронавируса - шокирующее заявление эксперта
Проишествия
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив