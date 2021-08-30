Происшествия

«Решение принимает командир бригады»: в командовании ВСУ разъяснили ситуацию с обстрелами на Донбассе

Решение об открытии огня принимает командир бригады

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Командующий объединенных сил украинской армии генерал-лейтенант Сергей Наев опроверг информацию о том, что военным ВСУ на оккупированном украинском Донбассе запрещено отвечать огнем на обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1 + 1», передает УРА-Информ.

Также Наев подчеркнул, что для ВСУ командованием не было введено запретов на ответный огонь.

«Командующим операции и командирами оперативно-тактических группировок разрешено решения командиров бригад открывать огонь, но докладывать в штаб. Решение принимает командир бригады», — добавил он.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу не считает украинскую сторону угрозой для РФ. 

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