Политика

Шойгу оценил угрозу со стороны Украины для РФ

По мнению Шойгу, украинский народ — это братский народ

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Министр обороны России Сергей Шойгу не считает украинскую сторону угрозой для РФ. Об этом глава ведомства сообщил в эфире телеканала Россия 1, передает УРА-Информ.

«Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Я считаю, что украинский народ — это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется», — отметил российский политик.

Шойгу, как он сам отметил, надеется, что в Украине политическая ситуация когда-нибудь поменяется.

«Мы верим и надеемся, что эта ситуация когда-то поменяется и там найдется человек, который прекратит всю эту вакханалию националистическую, совершенно ничем не обоснованную ни исторически, ни фактологически, ничем абсолютно»,- отметил Шойгу.

Ранее сообщалось, что сотрудник «личной безопасности» ранее убитого «первого главы ДНР» Александра Захарченко — Александр Костенко рассказал в своем интервью подконтрольным ОРДО пабликам, что Захарченко знал, что до сентября не доживет.

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