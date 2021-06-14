Легализация каннабиса в Украине: стала известна дата

Еще летом или в сентябре могут принять законопроект в первом чтении

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Законопроект о легализации каннабиса в Украине могут принять до 23 июля или уже в сентябре. Об этом сообщил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Он отметил, что голоса для принятия законопроекта в первом чтении точно найдутся. Однако перед вторым чтением снова может посыпаться «спам» и вопрос о втором чтении может затянуться на несколько месяцев, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

«Я думаю, что первое чтение проголосуем. У нас есть системные противники этой идеи, они угрожали «заспамить» документ правками. Будем вести переговоры. В конце концов, этот закон гораздо жестче, чем те версии, что были до этого. Ведь было несколько законопроектов – от «Голоса», наша партия несколько внесла», — заявил Корниенко.

Он добавил, что был найден компромиссный вариант, при котором было все согласовано с МВД и Минздравом, п примерно 90 депутатов поставили свои подписи под ним.

Также он отметил, что уже сейчас постановлением Минздрава разрешены некие наркотические препараты для лечения.

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