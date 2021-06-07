Железнодорожная катастрофа в Пакистане: погибло более 30 человек

Под обломками все еще остаются от 15 до 20 человек

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В результате столкновения двух поездов в понедельник утром на юге Пакистана по меньшей мере 30 человек погибли и десятки получили ранения. Сейчас идет спасательная операция, под обломками все еще остаются от 15 до 20 человек. Поезда перевозили около 1100 пассажиров.

По словам представителя местного правительства Усмана Абдуллы, экспресс «Миллат Экспресс» сошел с рельсов и вскоре после этого был сбит поездом Sir Syed Express. Он подтвердил, что в результате авиакатастрофы погибли не менее 30 человек, о чем также сообщила местная полиция, пишет УРА-Информ.

Абдулла добавил, что причины крушения первого поезда и последующего столкновения пока не известны. Катастрофа произошла в провинции Синд на юге Пакистана.

По словам местного полицейского жители близлежащей деревни, спасатели и полиция доставили мертвых и раненых пассажиров в близлежащие больницы. От 15 до 20 пассажиров все еще остаются в ловушке обломков поезда Millay Express.

В обломках поезда «Миллат-экспресс» до сих пор остаются люди, попавшие в ловушку, к месту крушения привозят тяжелую технику, чтобы их можно было освободить, — сказал командующий местной полиции.

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