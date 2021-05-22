Очередное нарушения режима тишины: ранен воин ВСУ

Состояние бойца — тяжелое

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В субботу, 22 мая, в районе проведения операции Объединенных сил Украины на временно оккупированном Донбассе был ранен один украинский воин. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке «Восток» в на своей странице в соцсети, передает УРА-Информ.

«В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина — тяжелое»,- сказано в сообщении.

Также известно, что на обстрелы незаконных вооруженных формирований Донбасса ВСУ ответили ответным огнем.

Ранее сообщалось, что украинскими военными был зафиксирован случай обстрела населенного пункта Екатериновка на Донбассе.