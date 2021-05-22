Санкции от Зеленского: они усложняют встречу президентов РФ и Украины

Такие действия расходятся с подготовкой предстоящей встречи

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что введение новых санкций украинской стороной против российских компаний и граждан якобы расходится с подготовкой предстоящей встречи глав Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Пескова.



«Такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов», — сообщил Песков.

Ранее сообщалось, что на потенциальной встречи глав Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина планируется провести анализ выполнения договоренностей Парижского саммита «Нормандской четверки».