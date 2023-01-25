Подоляк анонсировал удары по Москве, Питеру и Екатеринбургу: эскалация войны в России неизбежна (видео)

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Об этой информации сообщил в “Интервью Подоляк”, передает Ura-inform.

Он отметил, что различные удары будут наноситься по разным целям на территории РФ.

Михаил Подоляк подчеркнул, что кем будут наноситься удары и зачем — обсуждать пока нельзя.

По словам Подоляка, Украина не наносит удары по Российской Федерации, но эскалации войны внутри страны-агрессора будет неизбежной. В том числе, под удар попадут такие города как Москва и Санкт-Петербург.

«Но тем не менее, логика и эскалация войны на внутреннем рынке России будет неизбежна. В том числе, ударам будут подвержены такие города, которые изнеженные, ленивые, как Москва, Петербург, Екатеринбург и т.д. Все будет подвержено эскалации войны – но это уже внутренняя проблема Российской Федерации», — заявил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, Путину поставили ультиматум по Украине: инсайдер раскрыл, о чем говорили на Совбезе.

