Общество

Залужный унаследовал 1 млн долларов от американца: стало известно что он сделал с  наследством

Родион Власов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил в наследство в этом месяце 1 миллион долларов.

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Об этой информации сообщил The New York Times, передает Ura-inform.

Денежные средства, как оказалось, завещал украинскому генералу американец украинского происхождения Григорий Степанец, который еще в 90-х выехал в США, где позже работал разработчиком программного обеспечения.

В январе Залужный пожертвовал всю полученную сумму на нужды вооруженных сил Украины. Это подтверждает пресс-служба ВСУ.

В ведомстве отметили, что Залужный направил эти деньги в полном объеме на спецсчет Нацбанка Украины для сбора средств на нужды армии, что подтверждено SWIFT-сообщением банка от 5 января 2023 года.

«Я всю свою жизнь отдал Вооруженным Силам. И не сомневался, что должен делать с наследством. Последняя воля Григория, очевидно, заключалась в том, чтобы поддержать в моем лице украинское войско. Благодарен всем, кто помогает Вооруженным Силам Украины. И благодарен своей семье за ​​понимание», — отметил Залужный.

Напомним, ранее сообщалось, Пентагон дал Зеленскому совет по Донбассу: источник сообщил, что сказал Залужный.

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