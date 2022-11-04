Политика

Рассекречен важный документ Путина по РФ: СМИ выяснили, к чему готовит Россию президент

Ирина

В Российской Федерации подготовленный группой экспертов Совета Безопасности РФ доклад, анализирующий текущее состояние российской экономики. Документ был представлен президенту РФ Владимиру Путину 2 ноября. Там было сказано то, что ждет РФ в ближайшие 2 года.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», сославшийся на инсайд телеграм-канала «Генерал СВР», передает «УРА-Информ». 

В тексте документа эксперты подчеркивают высокую вероятность продовольственного кризиса в России в 2024 году. Согласно отчету, общественности сообщили, что нехватка сельхозпродукции в 2024 году может привести к гражданским беспорядкам.

Доклад представил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, в связи с чем эксперты особо заявили о невиновности нынешнего министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и о том, что «он делает больше, чем нужно, особенно в области импортозамещения, но ситуация такова, что 2024 год станет для России самым тяжелым годом с 1991 года».

«Тусклые 1990-е по сравнению с 2024 годом будут выглядеть как годы процветания и богатства. Исходя из современных тенденций, в 2024 году России потребуется международная гуманитарная помощь, иначе население некоторых регионов может оказаться на грани голода и гуманитарной катастрофы», – сказано в сообщении.

Напомним, в США ответили, какова вероятность вступления Беларуси в войну: детали от ISW.

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