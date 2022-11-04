Украинцев ждут серьезные перемены в пенсиях: эксперты сообщили, какие выплаты ждут народ

Большинство украинцев скоро смогут перейти на особый вид пенсии – накопительный. Соответствующий закон будет обсуждаться представителями Верховной Рады уже на этой неделе. Данная информация была представлена первым заместителем председателя комитета финансов Ярославом Железняком.
Об этой информации сообщило издание «Экономическая Правда», передает «УРА-Информ».
“О введении накопительной пенсионной системы в Украине говорят давно. Соответствующий проект №2683 будет рассмотрен на этой неделе”, – сказал Железняк.
Если проект будет одобрен, право на пенсии такого рода получат граждане в возрасте до 55 лет. По данным Минсоцполитики, таких людей в Украине около 8 млн. Для украинцев, которым на момент запуска программы будет 55 лет, пенсионная система останется прежней.
Отчисления в накопительную пенсию будут осуществляться по-прежнему работодателем. Однако это касается, безусловно, только официально трудоустроенных лиц в Украине.
В первый год накопительной пенсии уплачиваются взносы в размере 1% от заработной платы. Источник платежа — 22% EBС, сокращающийся на аналогичную сумму.
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