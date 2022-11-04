Украинцев ждут серьезные перемены в пенсиях: эксперты сообщили, какие выплаты ждут народ

Большинство украинцев скоро смогут перейти на особый вид пенсии – накопительный. Соответствующий закон будет обсуждаться представителями Верховной Рады уже на этой неделе. Данная информация была представлена первым заместителем председателя комитета финансов Ярославом Железняком.

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Об этой информации сообщило издание «Экономическая Правда», передает «УРА-Информ».

“О введении накопительной пенсионной системы в Украине говорят давно. Соответствующий проект №2683 будет рассмотрен на этой неделе”, – сказал Железняк.

Если проект будет одобрен, право на пенсии такого рода получат граждане в возрасте до 55 лет. По данным Минсоцполитики, таких людей в Украине около 8 млн. Для украинцев, которым на момент запуска программы будет 55 лет, пенсионная система останется прежней.

Отчисления в накопительную пенсию будут осуществляться по-прежнему работодателем. Однако это касается, безусловно, только официально трудоустроенных лиц в Украине.

В первый год накопительной пенсии уплачиваются взносы в размере 1% от заработной платы. Источник платежа — 22% EBС, сокращающийся на аналогичную сумму.

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