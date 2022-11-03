В США ответили, какова вероятность вступления Беларуси в войну: детали от ISW

Вступление Республики Беларусь в войну против Украине на стороне Российской Федерации остается маловероятным из-за ряда внутренних последствий таких действий для режима президента Александра Лукашенко, а также из-за ограниченного военного потенциала самой РБ.

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Об этой информации сообщил Институт изучения войны, передает «УРА-Информ».

Российские и белорусские официальные лица продолжают подчеркивать двустороннее оборонное сотрудничество между Россией и Беларусью как средство продолжения давней информационной операции о том, что Беларусь вступит в войну на Украине от имени России. По мнению ISW, вступление Беларуси в войну все еще маловероятно.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 2 ноября заявил, что Россия и РБ организуют ежегодное заседание Совместного совета министров обороны для укрепления «совместного военного потенциала» РФ и Беларуси по противодействию «военным вызовам и угрозам».

По словам специалистов, заявление Хренина могло бы продемонстрировать непоколебимую лояльность Беларуси к России и дать Западу представление о белорусско-российском военном единстве.

«Поэтому заседание совместной комиссии оборонных ведомств является продолжением совместных усилий Беларуси и России по проведению информационной операции, направленной на оттеснение украинских войск к северной границе и заполнение информационного пространства», – сообщили эксперты.

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