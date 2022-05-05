Политика

Евреи жестко обошлись с флагом РФ после слов Лаврова: в соцсеть выложили «жаркие» кадры

Недавно глава российского МИДа Сергей Лавров позволил себе достаточно скандальные высказывания в адрес евреев. Он сообщил, что у Гитлера были еврейские корни, и не только. Однако уже одного подобного заявления было достаточно, чтобы Израиль и евреи в других странах отреагировали.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что в самом начале дипломаты Израиля выразили свою ноту протеста в сторону РФ за подобные высказывания. После этого отношения двух стран значительно ухудшились. Однако обычные люди все еще выражают свое негодование из-за подобных слов.

Так, например, в соцсетях недавно обнаружили видеоролик, на котором хасиды танцуют свой национальный танец прямо на флаге Российской Федерации. Кроме того, есть «говорящее» описание к видео: «Реакция Израиля на бредни Лаврова о евреях не заставила себя ждать».

Как сообщалось ранее, Украина уже победила Россию, но она заплатили высокую цену- американский сенатор.

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