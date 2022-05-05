Стало известно, какие люди почти никогда не становятся алкоголиками: открытие японских ученых

Японские и американские исследователи выявили группу крови, носителям которой не суждено стать заядлыми алкоголиками.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, где сослались на исследование зарубежных экспертов, передает «УРА-Информ».

Как оказалось, речь идет о редчайших обладателях четвертой группы крови как с положительным, так и с отрицательным резус-фактороами. Они проявляют полную физическую и психоэмоциональную устойчивость к алкогольным напиткам.

Так же повышенной психоустойчивостью к алкогольным напиткам обладают люди с первой группой крови. Тем не менее, им не рекомендовано часто пить из-за повышенного уровня кислотности в их организме. Кроме того, регулярное употребление алкогольных напитков в будущем приведет к различным проблемам с ЖКТ.

Поэтому ученые предлагают воздержаться от этого, и например, выпить натуральное вино раз в день. Еще выяснилось, что обладатели второй группы являются зависимыми от алкоголя, и проявляют склонность с показателями в 50%.

Это связано с тем, что при ненадлежащем уровне глюкозы человек старается компенсировать недостаток выпивкой (там же содержится спирт), чем губит свое здоровье.

Напомним, Вселенная скоро может начать «сжиматься»: ученые сделали тревожный прогноз на будущее.