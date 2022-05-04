Украина уже победила Россию, но она заплатили высокую цену- американский сенатор

Джим Риш сделал важное заявление.

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Украина победила Россию, выиграв битву за Киев. Они заплатили высокую цену и заставили заплатить и Россию, заявил сенатор США Джим Риш, член комитета по иностранным делам.

Он назвал Владимира Путина «убийцей». Он также упомянул о возможном расширении НАТО за счет Швеции и Финляндии. – Если бы я жил в этих странах и видел, что только что произошло в Украине, я бы долго не думал, – сказал он, пишет УРА-Информ со ссылкой на TVN24.

– Я думаю, что у нас будет обзор наших оборонных позиций в Европе. Когда я говорю «наши», я имею в виду весь НАТО — всех нас вместе, — сказал сенатор.

Он добавил, что «ожидает, что несколько стран присоединятся к Североатлантическому альянсу». – Это их дело, они примут это решение – как хотят. Если бы я жил в этих странах и видел, что только что произошло в Украине, я бы долго не думал. Я думаю, что они примут решение о членстве, и это укрепит всю НАТО, – сказал Риш.

По словам сенатора, «Украина уже победила Россию, выиграв битву за Киев». – Путин думал, что это будет ключом к завоеванию этой страны. Но украинцы храбро защищались – они заплатили высокую цену, они были к этому готовы. И они заставили Россию заплатить высокую цену, – подчеркнул он.

Он назвал Владимира Путина «убийцей». – Что касается празднования Дня Победы 9 мая, то Путину праздновать нечего. Убийство людей не идет рука об руку с празднованием. Это ужасно, – подчеркнул он.

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