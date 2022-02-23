Путин в очередной раз объявил ультиматумы Украине: озвучены условия

Глава Кремля Владимир Путин в ходе пресс-конференции 22 февраля в очередной раз выступил с ультиматумами в адрес украинского государства.

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Об этой информации сообщил Rbc, передает Ura-inform.

Президент РФ заявил, что для того, чтобы ситуацию долгосрочно урегулировать, нужно чтобы со стороны Киева было официальное признание российской аннексии Крыма а также отказ от вступления в НАТО.

С его слов, данные вопросы обсуждались при встрече с их европейскими и американскими партнёрами и не один раз.

«По-моему, публично это не озвучивалось, но я скажу. Конечно, вопрос звучит, что же с обеих сторон или со стороны Киева должно произойти, чтобы ситуация считалась урегулированной, и чтобы мы могли жить спокойно… Ну я вам эту страшную раскрою — первое, что нужно сделать всем, это признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму, — заявил Путин.

Он отметил, что не понимает, чем решение, принятое по итогам «референдума» в Крыму отличается от решения властей Косово.

Второе требование, выдвинутое Путиным, заключается в том, чтобы Украина сама отказалась от членства НАТО и придерживалась идеи нейтралитета.

И последним, по его словам, требованием является демилитаризация украинского государства. В то же время Путин сделал добавление, что решение проблемы Донбасса уже якобы на данный момент «стало неактуальным».

Напомним, ранее сообщалось, Президент РФ выдвинул ультиматум Украине: озвучено главное условие.