Политика

Кулеба о деэскалации: «У Украины есть план Б и план А»

Глава министерства иностранных Дел Украины Дмитрий Кулеба провёл совместный брифинг с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

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Об этой информации сообщил 24tv,передает Ura-inform

В ходе брифинга, относительно российской угрозы, Кулеба рассказал, как Украина будет бороться с российской агрессией. Министром иностранных дел Украины было заявлено, что Украина будет воевать за каждый дюйм своей родной земли.

Так же Кулеба отметил, что у Украины есть два плана: «А» и «Б».

В Первом случае, речь идёт об использовании всех дипломатических возможностей для сдерживания Российской Федерации. Украинское государство стремится предотвратить новую российскую агрессию и полномасштабное вторжение России на украинские территории.

План «Б» заключается в тот, что мы будем воевать за каждый дюйм украинских городов и территорий до полной победы. Украинцы будут бороться за свою землю, за свои дома, добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, Зеленский объявил о призыве в ВСУ резервистов: срочное обращение президента Украины.

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