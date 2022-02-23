Общество

Стало известно, сколько стоит в ОРДО откупиться от «службы в армии ДНР»

На неподконтрольной Украине части Донецкой области проводят массовую принудительную «мобилизация» мужского населения так называемой «республики».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Донецкий блогер, вещающий под ником «Фашик Донецкий» сообщает, что в ОРДО местные мужчины бояться выходить даже за хлебом, так как боятся, что их могут «мобилизовать». С его слов, члены незаконных вооружённых формирований забирают людей просто с улицы. Жители оккупированного Донецка делятся в социальных сетях возмущаются:

«Ж/д рынок. Донецк. Забирают мужчин с улиц»

«По предприятиям отмашка 50% мужиков минимум на передовую»

«Винтер. Донецк. Мужчинам сказали на работу не выходить до особого распоряжения. Работают сейчас только женщины»

«Шахта «Красный Партизан», Свердловск. Начальникам участков дана команда составить список работников на «мобилизацию».

Но блогер рассказал о способе как можно избежать «мобилизации». В частности, в так называемых «местных военкоматах», якобы могут спасти от «мобилизации» в «армию ДНР» взяткой в 200 000 рублей. Но её стоимость постоянно растёт, добавил блогер.

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО жители возмущены принудительной мобилизацией: «Полным ходом идет изъятие личных автомобилей».

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