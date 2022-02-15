Политика

«Мне это выгодно»: Коломойский поддерживает закон об олигархах

После того, как человек становится олигархом и все выполнил согласно закону, то ему бояться нечего

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Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает полезным закон ВРУ об олигархах. Об этом олигарх рассказал в интервью УП, передает УРА-Информ.

«Как мне объяснили адвокаты, мне это выгодно, меня это устраивает. Это хороший закон. Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе… Когда ты честный человек, тебя все равно спрашивают, а „откуда дровишки“? А теперь вот у меня электронная декларация, вот закон об олигархах, вот я ее сдал, вот меня пока не посадили, вот справка, что никаких уголовных дел касательно этого закона», — отметил Коломойский.

Он уточнил, что человеку, который действует согласно законодательству, нечего боятся.

«Следовательно, к тебе не применяют санкции и не посадили за неправильную декларацию — значит, получается, что-то, что ты написал, все есть. Да, я в реестре олигархов. Но государство признало, что все, что у меня есть, нажито честным непосильным трудом», — добавил олигарх.

Ранее сообщалось, что 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, сотрудников пограничной службы, а также спасателей ежедневно несут службу по защите внутренней безопасности украинского государства. Министр внутренних дел Украины МВД не допустит повторения сценария весны 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке и Славянске.

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