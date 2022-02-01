Политика

Данилов сказал, когда в Украине введут военное положение: В СНБО сделали важное заявление

Секретарём Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым в одном из теле эфиров украинского телевидения были названы угрозы со стороны Российской Федерации, которые могут послужить основанием для введения военного положения в стране.

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Об этой информации сообщил Glavred, передает Ura-inform.

Даниловым было отмечено, что при введении в Украине военного положения со стороны Верховной Рады должен быть утверждён на протяжении двух дней в обязательном порядке соответствующий указ украинского президента.

«Любого вида угроза, как киберугроза, авиационная и иная может быть угрозами нацбезопасности страны, и глава украинского государства может принять главу СНБО в любое время. Собрать такое заседание и рассматривать тот или иной вопрос на заседании Совета национальной безопасности и обороны», – сказал Данилов.

При этом секретарём СНБО  было подчеркнуто, что «ситуация в Украине абсолютно контролируема».

Напомним, ранее сообщалось, Данилов ответил, может ли Украина вернуть оккупированные территории военным путем.

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