Общество

В Украине отменяют срочную военную службу: Зеленский подписал указ

Главой украинского государства Владимиром Зеленским был подписан Указ№ 36/2022 , направленный на повышение привлекательности военной службы в ВСУ и развитие профессиональной армии.

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Об этой информации сообщил «сайт Офиса президента»,передает Ura-inform.

Данным документом предусматривается постепенный переход к формированию ВСУ на профессиональной основе. А именно, внедрением модели, которая будет включать в себя интенсивную систему военной подготовки как возможную альтернативную форму прохождения срочной службы и прекращение призыва украинцев на срочную военную службу с первого января 2024 года.

Так же Указом предусматривается постепенное увеличение финансового обеспечения всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат; увеличение срока действия контрактов; разработка концепции обеспечения жильём военнослужащих, ветеранов и членов их семей; систему карьерного роста офицерского состава.

Согласно подписанному Зеленским документу, Кабмином должны быть подготовлены изменения в госбюджет на нынешний год. Где будут заложено финансирование на повышение денежного довольствия военнослужащих ВСУ до уровня не менее двукратного размера минимальной зарплаты. Ещё запланировано повышение в течение следующего 2023 года денежного довольствия военнослужащих, которые заключают долгосрочные контракты, до уровня не менее трехкратного размера минимальной зарплаты.

Напомним, ранее сообщалось,Зеленский отреагировал на скандал с воинским учетом для женщин: «Надо всё исправить» .

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