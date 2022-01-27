Байден может ввести персональные санкции против Путина

Пока никакие санкции против России не распространялись лично против российского президента
Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что не исключает возможность введения персональных санкций против главы Кремля Владимира Путина в случае российского вторжения в Украину. Об пишет УРА-Информ со ссылкой на издание «Информационный навигатор».
Однако, в данный момент никакие санкции против Российской Федерации не распространялись лично против президента России Владимира Путина.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрия Пескова, это было бы равносильно разрыву взаимоотношений между США и РФ.
Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел РФ Сергев Лавров рассказал, что в России делают с долларовыми резервами и, кто им в этом помогает.
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