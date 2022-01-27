Байден может ввести персональные санкции против Путина

Пока никакие санкции против России не распространялись лично против российского президента

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Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что не исключает возможность введения персональных санкций против главы Кремля Владимира Путина в случае российского вторжения в Украину. Об пишет УРА-Информ со ссылкой на издание «Информационный навигатор».

Однако, в данный момент никакие санкции против Российской Федерации не распространялись лично против президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрия Пескова, это было бы равносильно разрыву взаимоотношений между США и РФ.

Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел РФ Сергев Лавров рассказал, что в России делают с долларовыми резервами и, кто им в этом помогает.