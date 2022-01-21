Политика

Турчинов рассказал на каком направлении РФ будет наступать в Украине

Украинское руководство никаких мер по прикрытию столицы и отражению возможного нападения не принимает

Время чтения: 58 Секунд

Главным приоритетом генштаба России является Киевское стратегическое направление. Об этом сообщил бывший секретарь СНБО Украины, руководитель центрального штаба «Европейской Солидарности» Александр Турчинов, передает УРА-Информ.

«В своем очередном видеообращении Зеленский называет возможность вторжения РФ „слухами“, намекая, что их намеренно распускают наши западные партнеры», — отметил он.

Разведывательные органы США официально предоставили украинскому правительству информацию о подготовке нападения войск Российской Федерации с территории Беларуси.

«Главным наступательным приоритетом ГШ РФ является Киевское стратегическое направление. С этой целью происходит концентрация войск на контролируемой Кремлем территории Беларуси, а также подготовка спецслужбами РФ и СБ провокаций в приграничном регионе», — сообщил Турчинов.

Украинское правительство никаких мер по прикрытию Кева, а также отражению возможного нападения Российской Федерации не принимает.

«В этих условиях необходимо немедленно начать подготовку оборонных рубежей. Завершить формирование, подготовку и вооружение бригад терробороны всех пограничных областей. Немедленно перебросить механизированную бригаду корпуса резерва в район прогнозируемого наступления агрессора (Овруч-Иванков). Вооружить механизированную бригаду и бригады терробороны противотанковыми ракетными комплексами „Стугна“, „Корсар“, а также предоставленными правительством Великобритании NLAW (SAAB)», — обеспокоен Турчинов.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пригрозил России за нападение на украинское государство невиданными санкциями, а также он пообещал РФ «катастрофу» в случае эскалации вокруг Украины. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Объемы военной помощи Украине беспрецедентные, — Минобороны

Теперь официальные сообщения о фактически оказанной помощи будут распространяться в координации с партнерами

Для чего Кремль создал «ЛДНР»: в ТКГ назвали причины

Это просто инструменты давления на Украину

«Это будет катастрофа не только для Украины»: Резников предупредил РФ

Такое вторжение будет «очень тяжелым для россиян»

Украина не будет платить кровью своих солдат за неспособность Запада реагировать на вызовы России, — Кулеба

У Соединенных Штатов и Европейского Союза не будет другого выбора, кроме как применить соответствующие жесткие санкции в отношении России

Песков рассказал, когда в РФ ответят на предложение о признании «ЛДНР»

В Кремле пока не будут комментировать проект обращения Госдумы РФ

Жириновский прокомментировал попытки легализовать «ЛДНР»

Жириновский также отметил, что он сторонник вхождения всей Украины в состав России