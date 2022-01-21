Турчинов рассказал на каком направлении РФ будет наступать в Украине

Украинское руководство никаких мер по прикрытию столицы и отражению возможного нападения не принимает

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Главным приоритетом генштаба России является Киевское стратегическое направление. Об этом сообщил бывший секретарь СНБО Украины, руководитель центрального штаба «Европейской Солидарности» Александр Турчинов, передает УРА-Информ.

«В своем очередном видеообращении Зеленский называет возможность вторжения РФ „слухами“, намекая, что их намеренно распускают наши западные партнеры», — отметил он.

Разведывательные органы США официально предоставили украинскому правительству информацию о подготовке нападения войск Российской Федерации с территории Беларуси.

«Главным наступательным приоритетом ГШ РФ является Киевское стратегическое направление. С этой целью происходит концентрация войск на контролируемой Кремлем территории Беларуси, а также подготовка спецслужбами РФ и СБ провокаций в приграничном регионе», — сообщил Турчинов.

Украинское правительство никаких мер по прикрытию Кева, а также отражению возможного нападения Российской Федерации не принимает.

«В этих условиях необходимо немедленно начать подготовку оборонных рубежей. Завершить формирование, подготовку и вооружение бригад терробороны всех пограничных областей. Немедленно перебросить механизированную бригаду корпуса резерва в район прогнозируемого наступления агрессора (Овруч-Иванков). Вооружить механизированную бригаду и бригады терробороны противотанковыми ракетными комплексами „Стугна“, „Корсар“, а также предоставленными правительством Великобритании NLAW (SAAB)», — обеспокоен Турчинов.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пригрозил России за нападение на украинское государство невиданными санкциями, а также он пообещал РФ «катастрофу» в случае эскалации вокруг Украины.