Страны Запада якобы хотят «извалять ЛДНР в грязи, и они ни перед чем не остановятся»

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Российский военкор Александр Сладков, который работает в ОРДЛО, считает, что ситуация на оккупированном Донбассе «вот-вот рванет» и Украина якобы готовит массу провокаций на временно оккупированных территориях. В своем Телеграмм-канале он рассказал, что ранее «украинские спецслужбы» якобы «травили ядом» семью первого «главы ДНР» Александр Захарченко. Об этом пишет УРА-Информ.

«Я лично знаю, как спецслужбы Украины травили семью Александра Захарченко. Не травили в психологическом смысле, а реально. В питьевую воду, которую для семьи первого главы ДНР охрана брала в одном и том же месте, добавили яд. Еле спасли взрослых, но реально тяжелее всего было откачивать детей», — считает он.

Страны Запада якобы планируют «извалять ЛДНР в грязи, и они ни перед чем не остановятся».

«Переодевшись в пиксель НМ ДНР плохие парни взорвут объекты инфраструктуры (по меморандуму — военное преступление), и заявят: „Это они, как будто бы это мы, — сами взорвали, чтоб свалить на ВСУ“. Организаторы таких акций сволочи и мерзавцы им все равно, кого и как убивать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что СБУ установили личности 13 членов незаконных вооруженных формирований так называемого «Луганского округа донских казаков», которые воевали против сил АТО в составе «армии ЛДНР».