Политика

Для чего Кремль создал «ЛДНР»: в ТКГ назвали причины

Это просто инструменты давления на Украину

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Признание Российской Федерацией так называемых «ЛДНР», а также их присоединение к России будет означать отказ от Минских договоренностей, в связи с чем оно будет практически нереально. Об этом заявил украинский блогер представитель в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский, передает УРА-Информ.

С начала боевых действий на оккупированных территориях Донбасса вся риторика Кремля касалась призывов к выполнению Минских соглашений.

«Признание Л/ДНР является отменой Минских соглашений, отказом от них со стороны Российской Федерации. Они [минские договоренности] воспринимают как крючок для Украины: это такой легитимный инструмент принуждения Украины к капитуляции. Они не для того создавали эти квазиреспублики, чтобы их признать или присоединить. Они им не нужны. Они ведь отлично понимают, что нет там никаких народных республик. Это просто инструменты давления на Украину», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Министр обороны украинского государства Алексей Резников предупредил страны Запада, что в случае новой вооруженной агрессии Кремля против Украины, планете стоит ожидать миллионы беженцев из Украины и десятки тысяч погибших. 

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