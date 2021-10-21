Политика

В России пообещали убрать границу между ОРДЛО и РФ

В ОРДЛО есть масса проблем, которые нужно решать в первую очередь

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Так называемую границу между оккупированной боевиками частью Донбасса и Россией необходимо убрать. Об этом заявил бывший «премьер ДНР» и «депутат» Госдумы РФ Александр Бородай, передает УРА-Информ.

На оккупированных территориях Донбасса, по словам Бородая, есть масса проблем. Их необходимо решать в первую очередь.

«Для того, чтобы выехать из Луганска или Донецка в Россию, людям приходится отстаивать чудовищные очереди, которые длились двенадцать часов. Просто для того, чтобы гражданину РФ к себе на родину искусственно создали безобразие. Этот барьер нужно ликвидировать в самое ближайшее время», — отметил он.

Ранее сообщалось, что граждане Украины должны быть готовы к любому развитию событий на временно оккупированном Донбассе. 

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