Пандемия COVID-19: в РФ обнаружен самый заразный штамм коронавируса

Данный штамм может послужить дополнительным фактором к увеличению заболеваемости

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В Российской Федерации ученые обнаружили новый вариант коронавирусной пневмонии типа «дельта» AY.4.2. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает УРА-Информ.

«[AY.4.2] Выявлен в России. Есть вероятность его широкого распространения, а значит, и роста заболеваемости», — уточнил российский эксперт.

Данный штамм, как уточнил Хафизов, может послужить дополнительным фактором к увеличению заболеваемости пневмонией нового поколения COVID-19 на территории России.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 21 октября в Украине выявили 22 415 новых случаев пневмонии нового поколения. Это стало максимумом за все время пандемии на территории государства.