Ситуация в ОРДЛО: Зеленский призвал быть готовыми к любому сценарию

На Донбассе «наблюдаются осложнения»

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Граждане Украины должны быть готовы к любому развитию событий на временно оккупированном Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к пограничникам, передает УРА-Информ.

Несмотря на согласованное ранее перемирие, как отметил президент Украины, на оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе «наблюдаются осложнения», и, к сожалению, гибнут украинские военнослужащие.



«Важно быть сплоченными, ведь в разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все! Мы должны быть готовы к любому развитию событий. И именно вы, пограничники, будете теми, кто засвидетельствует, что мир наступил, а границы надежно защищены», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации якобы считают неизбежность войны с украинским государством.