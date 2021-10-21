«Киев попадет в «красную» зону», — Кличко

За прошедшие сутки в Киеве — почти 1200 новых больных

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Украинская столица, — Киев перейдет в «красную» карантинную зону. Решение, касательно столицы, будет окончательно принято уже в пятницу 22 октября. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям, по словам Кличко, примет решение о введении дополнительных ограничений.

«На днях Киев попадет в „красную“ зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается», — подчеркнул столичный глава.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки в Киеве зафиксировано почти 1200 новых больных, а также 39 смертей от пневмонии нового поколения. Возраст умерших — от 29 лет.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 21 октября в Украине выявили 22 415 новых случаев пневмонии нового поколения. Это стало максимумом за все время пандемии на территории государства.