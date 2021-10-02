Политика

Экс-командир НВФ подтвердил причастность Путина к захвату Донбасса

Казанский решил прокомментировать слова Гиркина

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Бывший командир подразделений незаконных вооруженных формирований «ДНР» Игорь Гиркин заявил о прямой ответственности главы Кремля Владимира Путина за войну оккупированном украинском Донбассе. Соответствующее видео опубликовал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист, представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, передает УРА-Информ.

«Он смотрит, дает запустить процесс. Когда процесс приходит к победе, Владимир Владимирович „скромно“ выходит и говорит: „Это я, хвалите меня“. Ну как с Крымом. Годик подождал, а потом сказал: „Это я“. До этого там были непонятные „отпускники“, „зеленые человечки“… А когда все проваливается, он молчит… Как на Донбассе. Это не я, это не мы, это они сами»», — рассказал Гиркин.

Казанский решил прокомментировать слова Гиркина.

«Сдал Путина с потрохами и признал, что война на Востоке Украины организована российскими властями, а не „внутренний конфликт“», — отметил Казанский.

Помимо этого, Гиркин в своей речи призвал Кремль на захват Украины.

«Россия без Киева — это Московия», — отметил Гиркин.

Ранее сообщалось, что народным депутатам из фракции «Слуга народа» презентовали цели на 2030 год. 

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