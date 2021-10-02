Общество

Пандемия COVID-19: в Украине почти 12 000 новых зараженных

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области

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По состоянию на второе октября на территории Украины уже было зафиксировано 11 809 новых случаев пневмонии нового поколения COVID-19. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Известно, что заболели 1104 ребенка и 235 медработников.

Также за прошедшие сутки было госпитализировано 2692 граждан Украины, скончалось — 203 житлей страны, а выздоровели — 3469 человек.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки было проведено 91 103 тестирований на пневмонию кового поколения за сутки.

Также, по данным Минздрава, за последние сутки наибольшее количество новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения было зарегистрировано в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях. 

Ранее сообщалось, что «глава ДНР» Денис Пушилин сообщил о том, что на оккупированных территориях восточной Украины всего 3734 мест в коронавирусных отделениях 39 больниц.

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