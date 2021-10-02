Политика

Освобождение Донбасса и Крыма планируется до 2030 года, — СН

В «Слуге народа» намерены освободить Донбасс и Крым

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Народным депутатам из фракции «Слуга народа» презентовали цели на 2030 год. Об этом сообщила народный депутат Марьяна Безуглая, передает УРА-Информ.

«Разбираем программу 2030 сейчас. Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой», — отметила политик во время показа своих слайдов в Трускавце.

Также она рассказала и о стратегических приоритетах Украины. В них входят «Программы трансформации Украины 2030». Именно они, по мнению нардепа приведут к восстановлению целостности границ нашего государства и достижению статуса развитой экономики.

Ранее сообщалось, что в МВД Украины заявили о «большом строительстве границ».

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