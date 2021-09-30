Политика

Мы готовы к любому развитию событий — реакция Бородая на заявление Залужного

Так называемым экс «премьером ДНР» Александром Бородаем было жёстко прокомментировано заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Речь идёт об указе Залужного, разрешающего применять оружие в ответ без координации с высшими руководителями.

Со слов так называемого «главы Союза Добровольцев Донбасса», данное действие Залужного не вызовет сильной эскалации на Донбассе, но обострение ситуации вполне возможно:

«Они применяют оружие когда им хочется и когда удобно. Но усугубление ситуации и интенсивные локальные боевые действия однозначно будут и очень скоро».

Так называемый экс «премьер» заявляет о готовности членов незаконно вооружённых формирований к любому развитию событий. Так же добавил он, что в случае серьёзных противостояний может привлечь и военных, которые состоят в Союзе добровольцев Донбасса и переправить их на Донбасс.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно к какой новой угрозе готовятся ВСУ и это не вторжение России на Донбасс – Карасёв

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