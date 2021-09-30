Хорошие новости, о которых мы можем сегодня сказать- Зеленский сделал заявление

Президентом Украины Владимиром Зеленским была анонсирована «большая победа» на заседании президиума Конгресса, где присутствовали как местные так и региональные власти.

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Зеленский сделал анонс подписанного тридцатого сентября меморандума, которым будет зафиксирована цена на теплоэнергию. Президент дал обещание, что тариф на тепло и горячую воду останутся без изменений до окончания отопительного периода. За основу взята договорённость с местными властями о том что они не будут поднимать тарифы.

Ещё одной договорённостью меморандума стало достижение по бесперебойности поставки газа, дабы всё население и предприятия коммунальной собственности были с теплом во время холодов.

«Хорошие новости, о которых мы можем сегодня сказать…Сегодняшняя дата очень важна, так как мы сегодня подписываем меморандум между НАК «Нафтогаз» правительством и ассоциацией городов Украины. В данном документе предусмотрено что тарифы не будут увеличиваться для украинского населения. Я считаю это большой победой»,-сказал Зеленский.

Так же он заметил, что тарифы будут неизменны даже в случае «колебаний на рынке, давление со стороны иных держав и даже если цена в Европе на газ сильно поднимется в цене.

Напомним, ранее сообщалось, Шмыгаль назвал когда в домах украинцев запустят отопление