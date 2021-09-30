Встреча Путина и Эрдогана: Гиркин недоволен президентом РФ

Он считает, что выиграл от переговоров только Эрдоган

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Бывший командир пророссийских боевиков «ДНР» Игорь Гиркин прокомментировал завершившиеся в Сочи переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, считает, что выиграл от них только Эрдоган. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телграм-канал Гиркина

«Раз переговоры оказались для Эрдогана продуктивными, значит Наше Уникальное опять уникально что-то сдало или продало… в обмен на какие-нибудь преференции для Своих друзей, естественно», — отметил Гиркин.

Ранее сообщалось, что приказ главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного о разрешении открытия ответного огня по незаконным вооруженным формированиям «ЛДНР» без согласования с вышестоящим руководством, вызвал у «правительства республик» и российских кураторов бурную реакцию.