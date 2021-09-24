Закон о деолигархизации: ЕС приветствует решительность Зеленского

ВРУ приняла закон о деолигархизации

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В Европейской комиссии поприветствовали решение главы украинского государства Владимира Зеленского, касательно борьбы с корыстным влиянием олигархов на жизнь страны. Такие комментарии дали агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу в Европейской комиссии, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что сегодня, 24 сентября, ВРУ приняла закон о деолигархизации.

«Мы приветствуем решимость президента Зеленского, направленную на решение глубоко укоренившегося влияния корыстных олигархических интересов на политическую и экономическую жизнь Украины», — заявили в Европе.

В Брюсселе отметили, что это прекрасное решение для закрытия институциональных пробелов в Украине.

«Это шаг вперед. Мы ожидаем, что закон будет выполняться полностью, решительно и юридически обоснованным образом. Мы считаем, что, кроме реализации принятого закона, нужны дополнительные шаги, в частности для закрытия институциональных пробелов в Украине и для достижения желаемого эффекта деолигархизации», — рассказали о своих ожиданиях в Еврокомиссии.

Украинское правительство, как отметили в ЕК, приложило огромное количество усилий, чтобы закрыть пространство для коррупции.

«В центре борьбы за укрепление верховенства права, укрепления доверия украинских граждан в государственные учреждения и, что важно, раскрытие экономического потенциала Украины на благо всего народа страны должен стоять укрепления запланированных и имеющихся институтов, например органов, отвечающих за верховенство права, включая судебную систему, Антимонопольного комитета, как и общественного вещания и независимого регулятора прессы», — добавили в ЕК.

Ранее сообщалось, что СМИ пишут о «предвыборном триллере», который ждет Германию. Последние опросы, проведенные накануне воскресных парламентских выборов, подтверждают тенденцию социал-демократов к ослаблению по сравнению с христианскими демократами.