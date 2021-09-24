Сразу четыре региона Украины в шаге от «красной» зоны

Игорь Кузин рассказал о ситуации

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Сразу четыре региона Украины могут уже в ближайшее время попасть в «красную» карантинную зону. Такое заявление сделал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Он рассказал, что Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области могут в течение двух-трех недель перейти в «красный» уровень эпидопасности. В тоже время он добавил, что по состоянию на 24 сентября уже девять регионов демонстрируют признаки «оранжевого» уровня, пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

«Есть определенная часть регионов, которые сейчас находятся в зоне риска вхождения уже даже в «красный» уровень эпидопасности: это Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области. Эти регионы могут перейти к «красному» уровню в течение двух-трех недель. Поэтому они будут нуждаться в наибольшем внимании», — сказал Кузин.

Он добавил, что Министерство здравоохранения на этой неделе зафиксировало самые быстрые темпы роста заболеваемости COVID-19 в 2021 году.

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