Цены на газ в Украине: в Кабмине рассказали подробности

К отопительному сезону страна готова

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Украинское государство целиком и полностью готово к отопительному сезону. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде 24 сентября, передает УРА-Информ.

«К отопительному сезону страна готова», — уточнил украинский премьер.

Он сообщил, что на территории Украины тарифы на отопление и горячую воду расти не должны.

«Цены на газ расти не будут, а тарифы на электроэнергию с 1 октября будут уменьшены для большинства граждан, а для остальных останутся неизменными», — добавил он.

Ранее сообщалось, что уже через некоторое время жители ОРДО должны будут снова платить более высокие сумы за коммунальные услуги. Речь идет о ценах за электричество.