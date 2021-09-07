Политика

В России устроят второй Донбасс: Гудков назвал возможного организатора

В РФ сейчас накаляется ситуация, что не исключено что в стране может вспыхнуть военное восстание

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Об этой информации сообщило Donpress.COM,  передает Ura-inform.

Такой информацией поделился российский оппозиционер Игорь Гудков на своей странице в  Facebook.
 Организатором данного события, предполагает, политик, станет бывший командир НВФ «ДНР» Игорь Гиркин.

Из слов Гудкова следует, что диктатура Беларуси и России остаются жёсткими, не разрешая простому протесту активно настроенных людей убрать устоявшиеся политические режимы.

А в РФ сейчас приближается такая ситуация, при которой переворот будет организован не обычными оппозиционерами, а такими как Гиркин:

«Вооружённый переворот организует ни Навальный, Соболь или Гудков, а Гиркин. Это люди, которые будут создавать подпольные сообщества, запасаться оружием, боеприпасами, вслед за этим брать почту, телефоны и интернет».

Также политик высказал предположение, что в подобном случае в России устроят «второй Донбасс» и организуют его те, кто принимает насилие. Но, со слов политика, это может обернуться полным беспределом и большой численностью жертв.

Напомним ранее сообщалось, В «Л/ДНР» пришел новый приказ из Москвы: военкор сообщила, что «власти» ОРДЛО начали выдавать людям.

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