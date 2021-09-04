В «Л/ДНР» пришел новый приказ из Москвы: военкор сообщила, что «власти» ОРДЛО начали выдавать людям

На территории оккупированного Донбасса снова начались некоторые изменения, инициированные Российской Федерацией. На сей раз дело коснулось непосредственно участников НВФ

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Об этой информации сообщил «Донпресс», сославшийся на информацию военного корреспондента из ОРДО Марины Харьковой, передает «УРА Информ».

Как известно, руководство ОРДЛО в лице Дениса Пушилина и Леонида Пасечника напрямую подчинено РФ. Так, недавно так называемые местные «власти» издали приказы насчет начала обязательного оформления статуса участника боевых действий.

«До этого подобные удостоверения выдавали только разной блатоте, которая была приближена к руководству. Сюда же относятся люди, которые напрямую связаны с штабными деятелями, которые фронт видели только издали. Некоторые даже понятия не имеют, где он вообще. Теперь уже начало что-то продвигаться вперед. Статус принялись выдавать и настоящим бойцам, а не только крысам, которые отсиживались в тылу», — заявила Харькова.

Ранее сообщалось, что дочь Пушилина «засветилась» в необычном месте: СМИ показали, на что решилась девушка.