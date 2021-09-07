Общество

Пушилин и Пасечник дали новое обещание жителям «Л/ДНР» по зарплатам: главари сказали, что было принято

Главари ОРДЛО Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили о том, что поставили себе важную задачу на ближайшие года. По их словам, она заключается в том, чтобы исполнить желания многих людей насчет достойной жизни и соответствующих выплат

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Донецк», передает «УРА Информ».

«Республики Донбасса в течение следующих трех лет собираются в существенной мере увеличивать уровень заработных плат, а также пенсионных выплат. То же самое касается и рабочих мест. Их собираются создавать десятками тысяч», — процитировал главарей ОРДЛО источник.

Известно, что при этом Пушилин, а также Пасечник приняли соответствующую декларацию на так называемой «межгосударственной встрече».

«В заявлении сказано о том, что республики увидят увеличение средних зарплат в целом по экономическим показателям в 2,3 раза. Иными словами, она достигнет 35 000 рублей. Если все так и случится, то в бюджетной сфере усредненная заработная плата будет достигать 29 000 рублей», — сказал источник.

Что еще более громко звучит, на территории ОРДЛО хотят инициировать создание 70 000 рабочих мест. Однако пока неясно, как именно сепаратисты будут это делать.

Напоминаем, Местные жители ОРДО написали петицию Пушилину: люди просто стали заложниками.

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