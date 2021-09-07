Общество

Местные жители ОРДО написали петицию Пушилину: люди просто стали заложниками.

В одной из социальных сетей жители ОРДО выложили петицию к «главе ДНР», обращая внимание на «документ», что опубликованный на международной платформе делает их просто заложниками.

Время чтения: 56 Секунд

Об этой информации сообщило Donpress.COM,  передает Ura-inform.

Почти 1,5 года остаются закрытыми блокпосты ДНР с украинской территорией из-за коронваируса, но больше так продолжаться не может.

Обращаясь к Пушилину люди пишут, что за это время у многих жителей «республики» произошли и радостные события, и горе. Но их близкие не могут приехать к ним и разделить их с ними.. Это очень тяжело вынести психологически. Люди потмечают:

«В дальнейшем эта безысходность может привести к психическим расстройствам, которые даже не можно сравнивать с коронавирусом. Через гуманитарный коридор Еленовка проехать вообще не реально, там просто нельзя получить разрешение. Мы считаем это серьёзным нарушения прав людей в свободном передвижении, люди стали заложниками ситуации»

Жители просят Дениса Пушилина помочь в разрешении этой проблемы, сделать открытыми посты и считать недействительным разрешение Межведомственного штаба на проезд.

Они даже предложили решение проблемы чтобы коронаврусная инфекция не распространялась-пускать через блокпосты жителей, которые либо прошли вакцинацию, либо с негативным тестом.»

«Открытие блокпостов для людей, сделает их счастливыми и подарит надежду на светлое будущее», — резюмировали жители.

Напомним ранее сообщалось, Глава ВСУ раскрыл как будут действовать Украина по «Л/ДНР»: назван ключевой сценарий.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
100 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Последние статьи

«ДНР» и «ЛНР» анонсировали принятие общего законодательства

Законодательство между «республиками», особенно в сфере «экономики», различалось

Выборы в Госдуму РФ: в ОРДЛО сообщили адреса участков, где могу голосовать жители «республик»

Будет организовано автобусное и железнодорожное сообщение

Колесник рассекретил документы по планированию штурма Иловайска: опубликованы фото

Бывший куратор батальона «Кривбасс» Николай Клесник на своей странице в социальной сети разместил фото шифрограмм о первом приказе штурма завоеванного российскими наёмниками Иловайска летом 2014 года

«Ветеран» НВФ рассказал правду о «безразличие власти ДНР»

«Руководство республики» экономит на «ополченцах-инвалидах»

Когда Украина сможет вернуть Крым: Сенцов назвал главное условие

Россия «будет распадаться, потому что она из сотни народов, которые друг друга ненавидят, и Путина, и Москву внутри очень ненавидят»

Жители ОРДЛО сообщили о смертельном лечении в «республике»

Тут многие сталкиваются с тем что человек цветет и пахнет, узнает о болезни, год на химии и умирает

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap