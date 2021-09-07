Местные жители ОРДО написали петицию Пушилину: люди просто стали заложниками.

В одной из социальных сетей жители ОРДО выложили петицию к «главе ДНР», обращая внимание на «документ», что опубликованный на международной платформе делает их просто заложниками.

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Об этой информации сообщило Donpress.COM, передает Ura-inform.

Почти 1,5 года остаются закрытыми блокпосты ДНР с украинской территорией из-за коронваируса, но больше так продолжаться не может.

Обращаясь к Пушилину люди пишут, что за это время у многих жителей «республики» произошли и радостные события, и горе. Но их близкие не могут приехать к ним и разделить их с ними.. Это очень тяжело вынести психологически. Люди потмечают:

«В дальнейшем эта безысходность может привести к психическим расстройствам, которые даже не можно сравнивать с коронавирусом. Через гуманитарный коридор Еленовка проехать вообще не реально, там просто нельзя получить разрешение. Мы считаем это серьёзным нарушения прав людей в свободном передвижении, люди стали заложниками ситуации»

Жители просят Дениса Пушилина помочь в разрешении этой проблемы, сделать открытыми посты и считать недействительным разрешение Межведомственного штаба на проезд.

Они даже предложили решение проблемы чтобы коронаврусная инфекция не распространялась-пускать через блокпосты жителей, которые либо прошли вакцинацию, либо с негативным тестом.»

«Открытие блокпостов для людей, сделает их счастливыми и подарит надежду на светлое будущее», — резюмировали жители.

Напомним ранее сообщалось, Глава ВСУ раскрыл как будут действовать Украина по «Л/ДНР»: назван ключевой сценарий.