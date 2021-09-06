«Это для России непосредственно угроза»: Песков прокомментировал стремление Украины в НАТО

Стремление украинской стороны вступить в НАТО, Песков назвал «непосредственной угрозой» для России

Время чтения: 30 Секунд

Стремление украинской стороны вступить в НАТО, а также теоретическая готовность США обсуждать данный вопрос, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «непосредственной угрозой» для России. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

«Первое, Зеленский говорит: „Мы хотим, мы стремимся в НАТО“. Американцы говорят: „Прекрасно, есть определенные условия, выполняйте, и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать“. Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам», — отметил он.

Ранее сообщалось, что из слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, необходимо исправлять ситуацию с отношениями, в которых сейчас находятся Россия и Украина.