Политика

Украина и США могут принять серьезный документ: военный эксперт раскрыл, что готовят для РФ

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что итогом поездки Зеленского в США и принятые там договоренности в сфере обороной сферы можно считать успешными.

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Об этой информации сообщило Interfax.com.UA,  передает Ura-inform.

В документе, который представили по итогу встречи президента Америки Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского есть пункт, в котором оговаривается о том, что Украине будет выделена помощь для военного сектора на сумму 60 млн. долларов.

Так же, по мнению эксперта, этот визит поможет созданию военного потенциала в Украине, который вполне может достигнуть уровня, который Америка передаёт Израилю.

Смусь рассказал, что в новый военный пакет, который Вашингтон передаст Украине кроме ракет «Javelin», перечисляются системы разведывательных операций, а также военные автомобили в качестве нелетального оружия.

Советник главы Администрации Президента Алексей Арестович, сообщил, что заключённый договор между «Укроборонпромом» и оборонными компаниями Америки, заключённый на 2,5 мрлд долларов предусматривает совместную разработку и производство вооружений.

Часть договорённостей не разглашаются и остаются в секрете.

Исходя из достигнутых соглашений, можно считать перспективу финансовой поддержки США для Украины в оборонной сфере на том же уровне, как и Израиля, вполне возможной.


Напомним ранее сообщалось, НАТО о возможном расколе в Альянсе: генсек предупредил о последствиях.

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