Технологии

Apple отремонтирует проблемные iPhone бесплатно: о какой модели идет речь

Все из-за проблем с динамиком

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Авторизованные сервисные центры Apple отремонтируют неисправные модели смартфонов iPhone 12 или iPhone 12 Pro. В компании признали, что у них существуют проблемы с динамиком, который использовался для разговоров.

Некоторые заводские дефекты устройства можно почувствовать за некоторое время после покупки. Тогда легче отозвать товар и заменить неисправный компонент. Другие проблемы, такие как в iPhone 12 и 12 Pro, могут появиться только после длительного использования. В этом случае владельцы этих моделей должны быть готовы к тому, что их динамик может перестать работать. Виноват один из приемных модулей, пишет УРА-Информ.

Apple заметила проблему и отреагировала на нее. Производитель запускает глобальную сервисную программу, благодаря которой пользователи, затронутые дефектом, смогут избавиться от него совершенно бесплатно. По данным Apple, неисправность затронула «очень небольшой процент устройств». Однако, если вы являетесь владельцем неисправного, вы можете отнести его в авторизованный сервисный центр Apple.

Неисправность проявляется только в двух моделях Apple. Это iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

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