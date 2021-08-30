Политика

Украина и США достигли важной договоренности по поводу РФ

Договорённость касается Северного потока 2

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Несмотря на то, что встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом снова перенесли, на этот раз на первое сентября, украинская и американская стороны продолжают переговоры.

Стало известно, что Украина и США сумели договориться по поводу важного вопроса относительной Российской Федерации. Источник сообщает, что Офис Президента достиг договоренностей с администрацией Байдена о Северном потоке-2, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Мы получим гарантии от США о пакете санкций против оператора Nord Stream 2 AG, если Россия не продлит газовый контракт с Украиной на 10 лет. Наша ГТС является гарантией того, что Кремль не будет использовать Северный поток-2 как геополитическое оружие», — пишет паблик.

Больше нюансов по поводу этой ситуации источник не добавил.

Ранее мы сообщали, что Зеленский намерен встретиться с известными бизнесменами в США. При этом уже даже составлен предварительный список.

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