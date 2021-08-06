Зеленский озвучил этапы освобождения Донбасса

Шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после прекращения военных действий на оккупированном Донбассе и вывода войск РФ у ВСУ стоит сложная задача дойти до украинской границы. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дом», передает УРА-Информ. Необходимо вести переговоры, однако, как уточнил глава Украины, на определенных условиях: «Я неизменно верю в то, что нельзя за стол […]

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после прекращения военных действий на оккупированном Донбассе и вывода войск РФ у ВСУ стоит сложная задача дойти до украинской границы. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дом», передает УРА-Информ.

Необходимо вести переговоры, однако, как уточнил глава Украины, на определенных условиях:

«Я неизменно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это же не просто философия. Это предметный разговор».

Также он напомнил, что режим прекращения огня на оккупированном украинском Донбассе значительно сократил количество жертв.

«Но ощущение, что мы идем и не теряем людей, появилось. Чтобы вообще о чем-то говорить, нужно хотя бы перестать стрелять. Это факт. А что дальше? Дальше — вывод войск. И что мы должны зайти очень аккуратно, очень аккуратно дойти до нашей границы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что так называемые «власти» «ДНР» выступили с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Там его дали весьма неожиданный совет.