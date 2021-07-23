Политика

Украина запретила въезд в страну моряков, которые получили паспорта РФ в аннексированном Крыму

Инцидент произошел в украинском пункте пропуска «Морской порт Южный»

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В Украину 12 морякам запрещен въезд на три года. Запрет касается моряков,, имеющих документы, выданные «властями» аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщает погранслужба Украины, передает УРА-Информ

«12 членов суднокоманды — все граждане РФ — предъявили пограничникам документы, выданные на территории оккупированного Крыма. Россиянам запретили въезд в Украину сроком на 3 года», — сказано в заявлении ГПСУ.

Запрет на въезд моряков произошел в соответствии со ст. 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».

Ранее сообщалось, что украинский МИД опубликовал свою официальную позицию по привлечению к голосованию в РФ жителей временно оккупированных территорий Донбасса. 

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