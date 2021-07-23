Экономика

Украина выпустила еврооблигаций на сумму 500 млн долларов, — Минфин

Украина одолжила полмиллиарда долларов на потребности госбюджета

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Украинское государство дополнительно выпустило еврооблигаций на сумму 500 млн долларов с доходностью 6,3%. Погашение запланировано на 2029 год. Выпущены облигации были для финансирования расходов госбюджета на 2021 год. Об этом сообщило Министерство финансов на своем официальном сайте, передает УРА-Информ.

«Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876% и погашением 21 мая 2029 года, общая непогашенная сумма которых составила 1,25 млрд долл.», — отмечается в сообщении.

Довыпуск облигаций, как известно, состоялся с доходностью 6,30%, а также ценой предложения при дополнительном размещении 103,493%.

«Финальная книга заявок размером 1,7 млрд долл. позволила достичь сужения спредов доходности по сравнению с доходностью при первичном размещении облигаций размером 1,25 млрд долл. в апреле этого года», — отмечается в сообщении.

Привлеченные средства, как подчеркнули в Минфине, будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

Ранее сообщалось, что в Украине снова подняли пенсии. На этот раз речь идет во военных, участниках боевых действий и ветеранов МВД.

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