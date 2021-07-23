Политика

Голосование жителей ОРДЛО на выборах в РФ: в МИД озвучили официальную позицию

Привлечение граждан Украины к выборам в Госдуму РФ автоматически делает нелегитимными таке «выборы»

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Украинский МИД опубликовал свою официальную позицию по привлечению к голосованию в РФ жителей временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу МИД.

«Такие действия являются грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины», — отмечается в сообщении.

Привлечение украинских граждан к выборам в Госдуму России автоматически делает нелегитимными подобные выборы.

«Несмотря на все попытки Украины стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, российская сторона пренебрегает усилиями, предпринимаемыми в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы для поиска действенных путей урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе международного права и уважения к суверенитету Украины», — сказано в заявлении.

Также украинский МИД призвал международное сообщество осудить этот шаг Российской Федерации на международной арене, и не признавать результаты выборов на неподконтрольных территориях Донбасса.

Ранее сообщалось, что так называемые «власти» «ДНР» сообщили, что делать, если местных житель потерял «паспорт» «республики». При этом «власти» рассказали, что делать, если это произошло за границей.

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